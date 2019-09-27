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Помпео обвинил Россию и Иран в разжигании насилия в Сирии

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Фото: REUTERS/Darren Ornitz
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Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран и Россию в разжигании насилия в Сирии. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства написал на своей странице в Twitter.

Запись Помпео выложил после заседания так называемой Малой группы по Сирии на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН. По его словам, продолжающееся насилие, которое якобы подпитывают Иран и Россия усугубляет тяжелую гуманитарную ситуацию в стране.

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Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что сирийский кризис с помощью военного решения остановить нельзя и необходимо действовать через политическое решение. Участники Малой группы в свою очередь высказались за немедленное прекращение огня в Идлибе, пишет РЕН ТВ.

26 сентября Помпео заявил, что США пришли к выводу, что сирийские власти несут ответственность за атаку с применением хлора 19 мая в провинции Латакия.

17 мая российские военные сообщили о подготовке боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) провокации с применением химоружия в сирийской провинции Идлиб, чтобы потом обвинить в нападении на мирных жителей ВКС России.

Вашингтон неоднократно обвинял официальный Дамаск в применении химоружия и на основании этого подвергал республику ракетным ударам. Источниками доказательств были в основном материалы сирийской неправительственной организации «Белые каски», которая спонсировалась США.

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