В Минобороны рассказали о двух российских подлодках в Сирии

Две российские подлодки и два боевых корабля в настоящее время находятся на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщили в Минобороны РФ.

«Вчера подводная лодка, выполнявшая в течение трех недель задачи в море, ошвартовалась, экипаж отдыхает в пункте базирования Тартус», — цитирует слова командира оперативного командования в дальней морской зоне Сергея Тронева «Интерфакс».

Он отметил, что вторая подлодка, пополнив запасы, готовится к выходу в море. По словам Тронева, в Тартусе в настоящее время также находятся три боевых катера и три судна обеспечения ВМФ России.

В мае российские военные корабли «Адмирал Григорович» и «Орехово-Зуево» вошли в сирийский порт Тартус, где расположена база ВМФ России. Как рассказал журналистам командир корабля «Орехово-Зуево» Алексей Орляпов, основные задачи, которые выполняют военные суда, — это обнаружение и сопровождение иностранных кораблей, а также демонстрация российского военно-морского флага в Средиземном море.