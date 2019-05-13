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Корабли «Адмирал Григорович» и «Орехово-Зуево» вошли в сирийский Тартус

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Российские военные корабли «Адмирал Григорович» и «Орехово-Зуево» вошли в сирийский порт Тартус, где расположена база ВМФ России. Как сообщил в понедельник, 13 мая, канал РЕН ТВ, в Тартусе фрегат и малый ракетный корабль пополняют запасы.

Как рассказал журналистам командир корабля «Орехово-Зуево» Алексей Орляпов, основные задачи, которые выполняют военные суда, это обнаружение и сопровождение иностранных кораблей, а также демонстрация российского военно-морского флага в Средиземном море.

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Также, по словам Орляпова, корабли выпустили крылатые ракеты «Калибр» по наземным целям.

Как сообщалось 12 апреля, фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович», оснащенный ракетным комплексом «Калибр», отработал навыки ведения боя в Крыму. Корабль выполнил уход из-под удара условного противника, а также поразил мишени, имитирующие надводную технику неприятеля.

«Адмирал Григорович» — головной фрегат морской зоны проекта 11356. Помимо «Калибров» корабль вооружен ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами. Способен нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.

«Орехово-Зуево» — многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Также оборудован ракетным комплексом «Калибр-НК».

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