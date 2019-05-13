Прямой эфир

Российский атомный ракетоносец поменял внешний вид

0
Фото: РИА Новости/Семен Васильев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стратегические атомные ракетоносцы проекта 955 «Борей» получили новый внешний вид. Первой обновленной лодкой стал «Князь Владимир», испытания которого подходят к концу.

Надежда на серию: для ВМФ России заложили несколько новых кораблей
Поможет ли внимание президента пополнению российского флота

По словам источников «Известий» в военном ведомстве, на атомоходе была переделана надстройка, обводы носовой оконечности стали более обтекаемыми, а также исчез «горб» ракетной пусковой платформы.

Такие изменения улучшают ходовые качества «Князя Владимира», а также повышают его бесшумность при движении под водой. Не исключено, что трансформации лодок проекта 955 будут происходить и дальше.

Следующий за «Князем Владимиром» «Борей-А» «Князь Олег» тоже получит уникальный профиль. Окончательный внешний вид последующих подлодок будет выбран после всесторонних сравнительных испытаний двух кораблей.

«Князь Владимир» — четвертый атомоход проекта 955 «Борей» и первый модернизированный крейсер серии «Борей-А». Он спроектирован ЦКБ «Рубин» и принадлежит к четвертому поколению атомных подлодок.

Подробнее — в материале «Известий»:

А теперь негорбатый: Атомные ракетоносцы меняют внешний вид ради скорости и бесшумности

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На дне Финского залива нашли советскую подлодку времен ВОВ
Разработчик рассказал о боевых возможностях антиторпеды «Пакет-Э/НК»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017