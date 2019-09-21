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Эрдоган объявил о завершении подготовки к военной операции в Сирии

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Турция завершила подготовку к возможной военной операции в Сирии. Об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил на в субботу, 21 сентября, перед вылетом в Нью-Йорк, где он примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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«Мы не хотим противостояния с США (в Сирии. — Ред.), но мы не можем игнорировать ту поддержку, которую они оказывали террористическим организациям», — цитирует Эрдогана ТАСС.

По его словам, Вашингтон «направлял тысячи грузовиков с оружием» террористическим группировкам.

«Мы за деньги это оружие купить не могли, а вы даете его бесплатно террористическим группировкам», — обратился президент Турции к Соединенным Штатам.

8 сентября Эрдоган обвинил США в желании создать зону безопасности на северо-востоке Сирии не для Анкары, а для коалиции «Сил демократической Сирии» (СДС), которую поддерживает Вашингтон. Анкара считает входящие в состав СДС курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) террористами.

4 августа Эрдоган заявил, что Турция начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

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