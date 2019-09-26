Лавров встретится с главой МИД Сирии в Нью-Йорке

Глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 26 сентября, на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке проведет встречу с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.

«26 сентября в штаб-квартире ООН состоится встреча Сергея Лаврова с главой МИД Сирии», — сказал собеседник агентства.

Ранее, 25 сентября, сообщалось, что новый министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги остался доволен встречей с Лавровым.