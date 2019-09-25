Лавров оценил вероятность войны из-за кризиса на Ближнем Востоке

Кризис на Ближнем Востоке можно разрешить только посредством диалога. Об этом в интервью газете «Коммерсант» в среду, 25 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос о вероятности начала войны на Ближнем Востоке в связи с последними событиями в регионе, министр ответил, что подход российской стороны заключается в необходимости разговаривать.

Лавров напомнил, что Россия предложила Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, которая предполагает объединение всех стран этого региона – прибрежных стран Персидского залива, Ирана, их соседей, пятерки постоянных членов Совбеза ООН, ЕС, ЛАГ, ОИС.

Министр также отметил, что на днях глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пригласил страны региона к разговору о том, как им жить вместе.

«Вот — конкретное предложение. Остальные говорят: либо Иран виноват, либо хуситы, либо ХАМАС, либо «Хезболла»… Но каких-либо конструктивных идей не выдвигают. Если следовать логике виновности одной стороны и на этом строить свою политику, наверное, это может до добра не довести», — заключил Лавров.

14 сентября нападению подверглись объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла», однако Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в произошедшем Иран. В Тегеране обвинения назвали ложью.