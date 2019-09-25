Прямой эфир

Лавров оценил вероятность войны из-за кризиса на Ближнем Востоке

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кризис на Ближнем Востоке можно разрешить только посредством диалога. Об этом в интервью газете «Коммерсант» в среду, 25 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иглы престолов: чем грозят обвинения Ирана в атаках на саудовские НПЗ
В противостоянии Эр-Рияда и Тегерана не исключен военный сценарий

Отвечая на вопрос о вероятности начала войны на Ближнем Востоке в связи с последними событиями в регионе, министр ответил, что подход российской стороны заключается в необходимости разговаривать.

Лавров напомнил, что Россия предложила Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, которая предполагает объединение всех стран этого региона – прибрежных стран Персидского залива, Ирана, их соседей, пятерки постоянных членов Совбеза ООН, ЕС, ЛАГ, ОИС.

Министр также отметил, что на днях глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пригласил страны региона к разговору о том, как им жить вместе.

«Вот — конкретное предложение. Остальные говорят: либо Иран виноват, либо хуситы, либо ХАМАС, либо «Хезболла»… Но каких-либо конструктивных идей не выдвигают. Если следовать логике виновности одной стороны и на этом строить свою политику, наверное, это может до добра не довести», — заключил Лавров.

14 сентября нападению подверглись объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла», однако Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в произошедшем Иран. В Тегеране обвинения назвали ложью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Париж, Лондон и Берлин сочли Тегеран виновным в атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Зариф рассказал об оружии атаковавших Saudi Aramco хуситов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019