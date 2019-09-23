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Зариф рассказал об оружии атаковавших Saudi Aramco хуситов

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Фото: REUTERS/Hamad l Mohammed
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Йеменские повстанцы-хуситы увеличили радиус ракет, благодаря чему смогли нанести удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

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По его словам, мятежникам вооружение досталось от бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Как высокопоставленный дипломат пояснил в интервью CBS, у хуситов имеются технологии, позволяющие усовершенствовать имеющееся оружие.

Также глава МИД Ирана напомнил, что доказательств причастности Тегерана к атакам Эр-Рияд не предоставил.

Накануне Зариф заявил, что объективное и беспристрастное расследование ООН обстоятельств нападения на инфраструктуру саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco докажет непричастность Ирана к данному инциденту.

Саудовские нефтяные объекты подверглись атаке дронов 14 сентября. Нападение привело к сокращению Эр-Риядом производства нефти и скачку цен на это сырье. Мощности по нефтедобыче планируется восстановить к концу сентября. Ответственность за атаку взяло на себя йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Алла».

Однако в Эр-Рияде и Вашингтоне ответственность за эти нападения возложили на Иран. В Тегеране эти обвинения назвали ложью и пригрозили полномасштабной войной в случае удара со стороны Саудовской Аравии или США.

Ранее, 22 сентября, Джавад Зариф раскритиковал решение США разместить дополнительные войска на Ближнем Востоке после атак.

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