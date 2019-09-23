Зариф рассказал об оружии атаковавших Saudi Aramco хуситов

Йеменские повстанцы-хуситы увеличили радиус ракет, благодаря чему смогли нанести удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

По его словам, мятежникам вооружение досталось от бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Как высокопоставленный дипломат пояснил в интервью CBS, у хуситов имеются технологии, позволяющие усовершенствовать имеющееся оружие.

Также глава МИД Ирана напомнил, что доказательств причастности Тегерана к атакам Эр-Рияд не предоставил.

Накануне Зариф заявил, что объективное и беспристрастное расследование ООН обстоятельств нападения на инфраструктуру саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco докажет непричастность Ирана к данному инциденту.

Саудовские нефтяные объекты подверглись атаке дронов 14 сентября. Нападение привело к сокращению Эр-Риядом производства нефти и скачку цен на это сырье. Мощности по нефтедобыче планируется восстановить к концу сентября. Ответственность за атаку взяло на себя йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Алла».

Однако в Эр-Рияде и Вашингтоне ответственность за эти нападения возложили на Иран. В Тегеране эти обвинения назвали ложью и пригрозили полномасштабной войной в случае удара со стороны Саудовской Аравии или США.

Ранее, 22 сентября, Джавад Зариф раскритиковал решение США разместить дополнительные войска на Ближнем Востоке после атак.