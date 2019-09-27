Стала известна дата первого заседания конституционного комитета Сирии

Первое заседание конституционного комитета Сирии состоится 30 октября. Об этом по итогам разговора со спецпосланником ООН Гейром Педерсеном сообщили главы МИД России и Сирии Сергей Лавров и Валид Муаллем на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Ранее Лавров отметил, что обсудил вопрос конституционного комитета с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, и добавил, что тот полон энтузиазма. При этом глава российского МИДа заключил, что необходимо посмотреть, как пройдет первое заседание, работа только начинается, пишет «РИА Новости».

23 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о создании конституционного комитета по Сирии. Комитет начнет работу в Женеве в ближайшие недели. Генсек отметил участие России, Ирана и Турции в работе по созданию этого органа. Евросоюз поприветствовал данное решение.

В октябре 2018 года заместители министров иностранных дел России, Ирана и Турции — Сергей Вершинин, Седат Онал и Хосейн Ансари — решили ускорить работу по согласованию состава комитета с учетом интересов всех граждан этого государства.

16 сентября состоялись переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана в рамках трехстороннего саммита Россия–Турция–Иран по урегулированию ситуации в Сирии. Встреча проходила в закрытом для прессы формате.

20 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. В ходе беседы стороны обсудили ситуации в Сирии и Персидском заливе.