Конституционный комитет САР возглавят два председателя

Конституционный комитет в Сирии возглавят два сопредседателя — от правительства и оппозиции. Об этом «РИА Новости» 25 сентября рассказал заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.

«Что касается работы самого комитета, начало которой предполагается в предстоящий период, этот комитет возглавляют два человека. Их имена пока неизвестны», — сообщил он. Вершинин пояснил, что «один человек будет представлять правительство, другой — оппозицию».

Согласно его информации, на данный момент решается вопрос с кандидатурами на председательский пост, а примерные сроки начала работы комитета измеряются неделями.

Ранее в этот же день министры иностранных дел России, Ирана и Турции провели трехстороннюю встречу на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН и обсудили проведение первого заседания Конституционного комитета по Сирии в Женеве.

23 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о создании Конституционного комитета по Сирии. Комитет начнет работу в Женеве в ближайшие недели. Генсек отметил участие России, Ирана и Турции в работе по созданию данного органа. Евросоюз поприветствовал данное решение.

В октябре 2018 года заместители министров иностранных дел России, Ирана и Турции, Сергей Вершинин, Седат Онал и Хосейн Ансари, решили ускорить работу по согласованию состава комитета с учетом интересов всех граждан этого государства.

16 сентября состоялись переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана в рамках трехстороннего саммита Россия–Турция–Иран по урегулированию ситуации в Сирии. Встреча проходила в закрытом для прессы формате.

20 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В ходе беседы стороны обсудили ситуации в Сирии и Персидском заливе.