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РФ, Иран и Турция обсудили заседание Конституционного комитета Сирии

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Министры иностранных дел России, Иран и Турции провели трехстороннюю встречу на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН как страны-гаранты Астанинского формата и обсудили проведение первого заседания конституционного комитета по Сирии в Женеве.

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Согласно совместному заявлению сторон, министры договорили содействовать проведению заседания и выразили решимость оказывать поддержку Конституционному комитету Сирии путем постоянного взаимодействия с сирийскими сторонами и спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии, пишет «РИА Новости».

23 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о создании Конституционного комитета по Сирии. Комитет начнет работу в Женеве в ближайшие недели. Генсек отметил участие России, Ирана и Турции в работе по созданию данного органа. Евросоюз поприветствовал данное решение.

В октябре 2018 года заместители министров иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Вершинин, Седат Онал и Хосейн Ансари решили ускорить работу по согласованию состава комитета с учетом интересов всех граждан этого государства.

16 сентября состоялись переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана в рамках трехстороннего саммита Россия–Турция–Иран по урегулированию ситуации в Сирии. Встреча проходила в закрытом для прессы формате.

20 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В ходе беседы стороны обсудили ситуации в Сирии и Персидском заливе.

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