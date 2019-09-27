Путин обсудил с членами Совбеза обстановку в Сирии и ситуацию с ДРСМД

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ перспективы урегулирования обстановки в Сирии и ситуацию, которая сложилась после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 27 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Участники совещания обсудили текущие вопросы социально-экономического развития страны, затрагивались также дальнейшие перспективы урегулирования в Сирии после завершения формирования Конституционного комитета», — рассказал он.

Песков добавил, что на совещании обсудили различные аспекты обеспечения безопасности после прекращения действия ДРСМД, в которых учли недавно направленные лидерам ведущих стран Европы и Азии послания на эту тему.

Пресс-секретарь уточнил, что в заседании приняли участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валетнина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно, директор ФСБ РФ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Днем ранее, 26 сентября, в Кремле подтвердили призыв воздержаться от размещения РСМД, который президент России Владимир Путин направил в международные организации и страны Европы и Азии.