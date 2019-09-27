Прямой эфир

Путин обсудил с членами Совбеза обстановку в Сирии и ситуацию с ДРСМД

0
Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ перспективы урегулирования обстановки в Сирии и ситуацию, которая сложилась после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 27 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сирийский рубеж: Россия закрепилась на Ближнем Востоке
«Известия» побывали в САР и узнали, как несут службу наши военные и почему так сложно было штурмовать Хан Шейхун

«Участники совещания обсудили текущие вопросы социально-экономического развития страны, затрагивались также дальнейшие перспективы урегулирования в Сирии после завершения формирования Конституционного комитета», — рассказал он.

Песков добавил, что на совещании обсудили различные аспекты обеспечения безопасности после прекращения действия ДРСМД, в которых учли недавно направленные лидерам ведущих стран Европы и Азии послания на эту тему.

Пресс-секретарь уточнил, что в заседании приняли участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валетнина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно, директор ФСБ РФ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Днем ранее, 26 сентября, в Кремле подтвердили призыв воздержаться от размещения РСМД, который президент России Владимир Путин направил в международные организации и страны Европы и Азии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кремль высказался о публикации стенограммы беседы Трампа и Зеленского
В Кремле оценили ситуацию с браконьерами КНДР в Приморье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019