Прямой эфир
Сюжет:

Кремль подтвердил призыв воздержаться от размещения РСМД

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В страны Европы и Азии и международные организации было направлено послание президента России Владимира Путина с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности (РСМД). Об этом в четверг, 26 сентября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По соображениям зеркальности: Россия ответит на американскую угрозу
Если ракеты появятся в Европе, то пусковые установки будут запланированы для огневого поражения

По его словам, российский лидер продолжает работать над тем, чтобы не было роста напряженности и дестабилизации обстановки. «Путин призвал как раз воздерживаться от размещения этих систем вооружения», — сказал представитель Кремля.

Послание Путина не предусматривало ответов, но понимания Кремль не встретил, подчеркнул Песков.

«Что касается НАТО, мы категорически не согласны с какими-либо обвинениям в адрес российской стороны, российская сторона не нарушала духа и буквы ДРСМД», — подытожил он.

Ранее в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что отказ НАТО от российского предложения о моратории на размещение РСМД не стал сюрпризом для Москвы.

Накануне стало известно, что российский лидер призвал поддержать усилия России и выступить в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое было объявлено российской стороной.

Сам Договор о РСМД, который не позволял Вашингтону и Москве иметь и производить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км, прекратил существование 2 августа по инициативе США. В ответ на действия Вашингтона Россия также была вынуждена приостановить выполнение условий договора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Генсек НАТО получил послание Путина по введению моратория на РСМД
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019