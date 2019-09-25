Генсек НАТО получил послание Путина по введению моратория на РСМД

В НАТО подтвердили получение письма от президента России Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом в среду, 25 сентября, сообщила представитель НАТО Оана Лунгеску.

«Что касается моратория, то мы слышали это предложение и раньше, но оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах: Россия уже развернула SSC-8 в нарушение договора о РСМД», — заявила она журналистам «РИА Новости».

Она отметила, что до тех пор, пока Россия не уничтожит систему SSC-8, этот мораторий «не является реальным предложением».

«Мы вновь призываем Россию вести себя как ответственный международный субъект», — заключила она.

Ранее 25 сентября газета «Коммерсант» сообщила, что в своем послании президент отметил, что подобные договоренности государствам Североатлантического альянса Москва уже предлагала. Тогда страны не проявили заинтересованности. Кроме того, российский лидер призвал поддержать усилия России и выступить в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое было объявлено российской стороной.

22 августа по инициативе России было проведено заседание в Совете Безопасности ООН из-за американских ракетных испытаний, которые Пентагон провел 19 августа.

В тот день Штаты испытали крылатую ракету наземного базирования в неядерном оснащении, запрещенную Договором о РСМД, который не позволял США и России иметь и производить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

Сам договор прекратил существование 2 августа по инициативе США. В ответ на действия Вашингтона Россия также была вынуждена приостановить выполнение условий договора.