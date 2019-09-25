СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин 19 сентября направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета «Коммерсант».

Отмечается, что подобные договоренности государствам Североатлантического альянса Москва уже предлагала. Тогда страны не проявили заинтересованности, о чем Путин напомнил в своем послании.

Кроме того, российский лидер призвал поддержать усилия России и выступить в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое было объявлено российской стороной.

22 августа по инициативе России было проведено заседание в Совете Безопасности ООН из-за американских ракетных испытаний, которые Пентагон провел 19 августа.

В тот день Штаты испытали крылатую ракету наземного базирования в неядерном оснащении, запрещенной ДРСМД, который не позволял США и России иметь и производить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

Сам договор прекратил существование 2 августа по инициативе США. В ответ на действия Вашингтона Россия также была вынуждена приостановить выполнение условий договора.