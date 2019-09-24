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В Кремле рассказали о шансах на гонку вооружений из-за выхода США из ДРСМД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что последствием выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может стать гонка вооружений. Так представитель Кремля ответил на соответствующий вопрос 24 сентября на встрече со студентами в Высшей школе экономики.

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«Да, но Россия в ней участвовать не будет, об этом сказал президент (Владимир. — Ред.) Путин», — цитирует его «РИА Новости».

По словам пресс-секретаря российского лидера, наша страна может и без этого обеспечивать ядерный паритет и собственную безопасность.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года из-за якобы нарушения договора со стороны России. При этом он отмечал, что хочет заключить новое соглашение уже при участии Китая, а также тот факт, что Вашингтон намерен разработать новые виды вооружения.

Россия неоднократно призывала американскую сторону сохранить соглашение ради поддержания стратегической стабильности в мире, однако, не получив позитивной реакции из США, была вынуждена в ответ также прекратить выполнение обязательств по ДРСМД. Таким образом, 2 августа из-за инициативы США соглашение прекратило свое действие.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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