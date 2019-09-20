Москва изучит уровень угрозы после испытания США «Томагавков»

Москва вынуждена дополнительно проанализировать уровень угроз для национальной безопасности и стратегической стабильности после испытания Вашингтоном ракет «Томагавк» на запрещенную Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) дальность. Об этом в пятницу, 20 сентября, заявили в МИД России.

В ведомстве напомнили, что через две недели после развала ДРСМД Пентагон провел испытания с земли ракеты «Томагавк». Для запуска использовалась пусковая установка Mk-41, говорится на сайте МИДа.

По данным МИДа, в составе ударного комплекса была использована комбинация ракеты, которая составляла ключевую российскую претензию к выполнению Соединенными Штатами Договора.

В связи с этим Россия дополнительно изучит уровень угроз для нацбезопасности, в том числе исходящих от американских комплексов «Иджис Эшор» с пусковыми установками Mk-41. Они в настоящее время разворачиваются в Европе и запланированы к размещению в азиатско-тихоокеанском регионе, отметили в российском МИДе.

Россия по-прежнему открыта к диалогу с США «для обеспечения предсказуемости и укрепления международной безопасности», добавили в министерстве.

Москва призывает Вашингтон отказаться от действий в ракетной сфере, дестабилизирующих обстановку, а также взять на себя обязательства не развертывать указанные классы вооружений по аналогии с объявленным ранее Россией соответствующим мораторием.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая. В Москве не раз опровергали обвинения в нарушении договора и в ответ решили приостановить выполнение его условий. В результате со 2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу по инициативе США.

18 августа Пентагон провел испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км. Ракета пролетела более 500 км и поразила условную цель.