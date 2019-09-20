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Лавров заявил о подготовке США к полному отказу от ДВЗЯИ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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США начали готовить почву для окончательного отказа от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы не можем себе позволить роскошь потерять СНВ-3»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров — о контроле над вооружениями и отношениях с Вашингтоном и Пекином

В своей статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике» министр отметил, что отказ от важных доктрин все чаще проявляется в сфере стратегической безопасности. И в настоящее время Москва видит тревожные признаки начала в Штатах медийной кампании для подготовки к отказу от ДВЗЯИ.

«Торпедирование Вашингтоном сначала Договора по ПРО, а теперь – при единодушной поддержке членов НАТО – и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создает риски демонтажа всей договорной архитектуры в области контроля над ракетно-ядерными вооружениями», – указал Лавров.

Говоря о будущем Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), глава МИД отметил, что его продление после 2021 году также не гарантировано из-за отсутствия ответа со стороны Вашингтона.

ДВЗЯИ был принят Генеральной ассамблеей ООН в 1996 году, но некоторые страны, в том числе США, его не ратифицировали.

В июне МИД России заявил, что Вашингтон может вернуться к проведению ядерных испытаний.

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