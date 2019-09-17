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США разместили на британской базе бомбардировщик-носитель ядерного оружия

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На передовую авиабазу американской стратегической авиации Фэрфорд в Великобритании прибыл еще один бомбардировщик B-52H Startofortress ВВС, на котором может размещаться ядерное оружие. Об этом 17 сентября сообщает «Интерфакс».

По сведениях мониторинговых ресурсов, на которые ссылается агентство, Штаты перевели бомбардировщик с с британской авиабазы Милденхолл. Там он находился в течение трех месяцев после неудачного полета к российской границе.

Тогда перед полетом вблизи Крыма он совершил экстренную посадку из-за поломки восьми двигателей.

Теперь на базе Фэрфорд всего находятся три американских стратегических бомбардировщика B-2 Spirit и два B-52H Stratoforttress.

16 сентября сообщалось, что стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, взлетевший с авиабазы Андерсен на острове Гуам в западной части Тихого океана, совершил длительный полет вблизи границ России.

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