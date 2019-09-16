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Рябков сообщил о рисках ядерного конфликта из-за администрации США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что безответственные шаги администрации президента США Дональда Трампа повышают риски ядерного конфликта. Об этом 16 сентября сообщает «РИА Новости».

По словам Рябкова, говоря ранее о подобном развитии событий, он не имел в виду, что мир находится в шаге от ядерной войны. «Я сказал, что риски такого конфликта сейчас выше, чем были раньше. Причина этого в безответственном поведении американской администрации», — уточнил замглавы МИД РФ.

Он также заявил, что доктрины Белого дома начинают допускать не только ограниченное применение ядерного оружия, но и расширяют арсенал ядерных вооружений, что, по мнению дипломата, носит «тревожный, если не сказать угрожающий характер».

Россия вынуждена на это реагировать, заключил Рябков.

Ранее, 12 сентября, замминистра сообщил о риске возникновения ядерной войны в современной международной ситуации. Заявление было сделано в связи со стремлениями США к снижению порога применения ядерного оружия. Рябков не исключает, что это говорит о «практических» намерениях американской администрации.

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