Рябков заявил об отсутствии испытаний Россией запрещенных ДРСМД ракет

Россия не проводила испытания ракет, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), после прекращения действия соглашения. Об этом заявил журналистам 12 сентября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Никаких испытаний средств средней дальности и иных средств, которые были запрещены договором, прекратившим свое действие 2 августа текущего года, в России не проводилось», — отметил он.

По словам замминистра, в сложившейся ситуации единственный выход — проявление сдержанности. Он подчеркнул, что Россия это делает, она объявила односторонний мораторий на развертывание средств средней и меньшей дальности до тех пор, пока США не сделают аналогичный шаг. Замглавы МИДа добавил, что российская сторона пока особо не надеется на это и слышит противоположные сигналы из Вашингтона. Например, о том, что этой осенью американская сторона проведет испытания баллистического средства меньшей дальности, а также о начале интенсивных разработок других систем, которые были бы запрещены при существовании договора.

«Здесь мы чувствуем решимость Вашингтона постараться обрести определенное преимущество над своими геостратегическими противниками, к которым он относит и Россию, и Китай», — заключил Рябков.

США начали процедуру выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Американский лидер Дональд Трамп объявил, что планирует заключить новую сделку — при участии Китая. Москва опровергает все обвинения в нарушении договора и в ответ приостановила выполнение его условий. Соединенные Штаты официально вышли из ДРСМД 2 августа. Российский МИД подтвердил этот выход, назвав его серьезнейшей ошибкой. Президент России Владимир Путин 23 августа поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием Вашингтоном 18 августа новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен еще между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Согласно ему, двум странам запрещается производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.