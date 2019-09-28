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В ЛНР пятеро детей пострадали в результате взрыва гранаты

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Пятеро детей в возрасте от семи до 13 лет пострадали от взрыва гранаты в самопровозглашенной Луганской народной республике. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщил начальник пресс-службы управления народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

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По словам Осадчего, инцидент произошел в поселке Красная Заря Перевальского района. Дети гуляли недалеко от жилых домов и нашли тайник с боеприпасами, передает ТАСС.

«Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести», — отметил представитель народной милиции ЛНР. Пострадавших доставили в больницы Луганска, им оказывают всю необходимую помощь.

Осадчий уточнил, что боеприпасы оставили после себя украинские силовики, которые занимали позиции в данном районе во время боевых действий летом 2014 года.

Ранее 28 сентября сообщалось, что территория ЛНР в очередной раз подверглась обстрелам с украинской стороны. Представители вооруженных сил Украины открыли огонь по населенным пунктам Желобок и Логвиново.

17 июля контактная группа по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе. Оно действует с 21 июля, однако из Донецкой и Луганской народных республик продолжают поступать данные об обстрелах.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

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