Киевский апелляционный суд снял арест с вертолетной площадки Януковича

Киевский апелляционный суд отменил арест выставочного центра «Парковый», где находится так называемая вертолетная площадка бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом говорится в решении суда, опубликованном во вторник, 24 сентября, на сайте Единого реестра судебных решений.

В апреле Голосеевский суд Киева наложил арест на вертолетную площадку Януковича и передал Нацагентству по розыску и менеджменту активов.

«Постановление следственного судьи Голосеевского районного суда Киева от 5 апреля 2019 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора…, отменить», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Коллегия судей пришла к выводу, что прокурор не доказал, что выставочный центр должен быть вещественным доказательством и связан с расследованием, которое касается нарушений во время его строительства.

Выставочный комплекс с вертолетной площадкой на крыше был построен во время президентства Януковича на Парковой аллее в центре Киева. По данным украинских СМИ, она по-прежнему принадлежит семье Януковича. Украинские правоохранительные органы ранее возбудили уголовное дело по факту махинаций с земельным участком, на котором построена площадка.

Янукович был отстранен от власти в 2014 году. Опасаясь за свою жизнь, он покинул Украину. Новое руководство страны, пришедшее к власти в результате событий на майдане, обвинило его в создании преступной организации, злоупотреблении полномочиями и госизмене. Сам политик свою вину категорически не признает.

В июле суд ЕС отменил санкции против Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.