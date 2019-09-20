Суд в Киеве отказал Януковичу в участии в заседаниях по видеосвязи

Апелляционный суд в Киеве отказал защите экс-президента Украины Виктора Януковича в удовлетворении ходатайства об участии политика в заседаниях в режиме видеоконференции. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил прокурор по делу Руслан Кравченко.

Также он отметил, что защита просила суд объявить перерыв в слушании для согласования позиции, передает «РИА Новости».

По словам Кравченко, обвинение не станет ходатайствовать в апелляционном суде Киева о допросе свидетелей по делу Януковича о госизмене. Все свидетели со стороны прокуратуры опрошены, напомнил он.

В конце января Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Адвокаты бывшего президента подали апелляционные жалобы на приговор.

Янукович был отстранен от власти в 2014 году. Опасаясь за свою жизнь, он покинул Украину. Новое руководство страны, пришедшее к власти в результате событий на майдане, обвинило его в создании преступной организации, злоупотреблении полномочиями и госизмене. Сам политик свою вину категорически не признает.

В июле суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.