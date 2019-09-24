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Защита Януковича заявила о его готовности вернуться на Украину

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Защита экс-президента Украины Виктора Януковича проводит мероприятия, которые обеспечат политику возможность пребывания на родине. Об этом заявил адвокат бывшего украинского лидера Виталий Сердюк.

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Пребывание Януковича в России Сердюк назвал временным.

«И защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине», — сказал он после заседания суда «Пятому каналу» Украины.

По словам адвоката, Янукович намерен привлечь к ответственности виновных в ситуации с Крымом и в совершении госпереворота.

Накануне Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Януковичу по делу о госизмене. На прошлой неделе эта инстанция отказала защите экс-президента Украины в удовлетворении ходатайства об участии политика в заседаниях в режиме видеоконференции.

Янукович был отстранен от власти в 2014 году. Опасаясь за свою жизнь, он покинул Украину. Новое руководство страны, пришедшее к власти в результате событий на майдане, обвинило его в создании преступной организации, злоупотреблении полномочиями и госизмене. Сам политик свою вину категорически не признает.

В июле суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.

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