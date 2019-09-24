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В РФС прокомментировали слухи о недопуске сборной России к ЧМ-2022

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали слухи о возможном недопуске сборной России на чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.

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Как предположил 24 сентября директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников, информация в СМИ могла появиться после запуска Всемирным антидопинговым агентством (WADA) процедуры несоответствия в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Никаких претензий к РФС со стороны ФИФА (Международной федерации футбола. — Ред.), УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций. — Ред.) и WADA нет. Надеемся, что российский спорт будет представлен на международных соревнованиях без каких-либо ограничений», — цитирует Мельникова ТАСС.

Ранее издание Newsweek сообщило, что из-за вопросов к российским антидопинговым структурам сборная России может пропустить мундиаль в Катаре. Это произойдет, если WADA утвердит санкции в отношении российского спорта, отмечает «Газета.ру».

23 сентября замглавы РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила о полном соответствии операционной деятельности кодексу WADA. В тот же день WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА кодексу организации из-за отличий между базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA, и данными Московской лаборатории, полученными в январе 2019 года.

По словам журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта, Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории. О подозрениях Москву якобы уведомили еще в начале года.

В Международном олимпийском комитете (МОК) ответили, что при принятии решения о допуске России к Олимпийским Играм — 2020 в Токио будут руководствоваться правилами WADA.

В 2018 году исполком WADA полностью восстановил статус РУСАДА после отстранения, длившегося почти три года. Российское антидопинговое агентство было лишено всех прав после публикаций комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в спорте. Всемирное агентство тогда подчеркивало, что авансом пошло навстречу российской организации, оставив за собой право вновь применить санкции. Избежать этого можно было при двух условиях: предоставив до конца 2018 года электронные данные из Московской лаборатории и сами пробы спортсменов до 30 июня 2019 года. Россия свои обязательства выполнила.

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