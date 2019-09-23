В МОКе заявили о следовании правилам WADA в вопросе допуска к Играм в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) при решении о допуске России к Играм в Токио в 2020 году будет руководствоваться правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщила пресс-служба комитета.

По новым правилам, действующим с апреля 2018 года, процесс допуска полностью осуществляется WADA, цитирует сообщение ТАСС. МОК полностью соблюдает процедуру, отметили в пресс-службе.

Ранее 23 сентября замглавы РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что операционная деятельность агентства на сегодняшний день полностью соответствует кодексу WADA. По ее словам, агентство прошло два аудита за последний год.

В этот же день WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА кодексу организации. Основаниями послужили несоответствия между базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA, и данными Московской лаборатории, полученными в январе 2019 года.

На прошлой неделе немецкий журналист, сотрудник телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA. По его словам, данные о подозрениях в адрес РФ были направлены в WADA в начале этого года.

В 2018 году исполком WADA полностью восстановил статус РУСАДА после отстранения, длившегося почти три года. Российское антидопинговое агентство было лишено всех прав после публикаций комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в спорте. Всемирное агентство тогда подчеркивало, что авансом пошло навстречу российской организации, оставив за собой право вновь применить санкции. Избежать этого можно было при двух условиях: предоставив до конца 2018 года электронные данные из Московской лаборатории и сами пробы спортсменов до 30 июня 2019 года. Россия свои обязательства выполнила.