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В РУСАДА заявили о полном соответствии кодексу WADA

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Фото: REUTERS
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Операционная деятельность Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на сегодняшний день полностью соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). За последний год агентство прошло два аудита, подчеркнула замглавы РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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По словам Пахноцкой, она отвечала за эти проверки и может гарантировать результат со стопроцентной уверенностью, передает «РИА Новости».

При этом по международному кодексу и стандартам РУСАДА является подписантом, подчеркнула замглавы ведомства. То есть последствия ложатся именно на его плечи, хотя ни к образцам, ни к лабораториям, о которых идет речь, агентство отношения не имеет.

Ранее 23 сентября WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА кодексу организации. Основаниями послужили несоответствия между базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года.

На прошлой неделе немецкий журналист, сотрудник телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA. По его словам, данные о подозрениях в адрес РФ были направлены в WADA в начале этого года.

В 2018 году исполком WADA полностью восстановил статус РУСАДА после отстранения, длившегося почти три года. Российское антидопинговое агентство было лишено всех прав после публикаций комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в спорте. Всемирное агентство тогда подчеркивало, что авансом пошло навстречу российской организации, оставив за собой право вновь применить санкции. Избежать этого можно было при двух условиях: предоставив до конца 2018 года электронные данные из Московской лаборатории и сами пробы спортсменов до 30 июня 2019 года. Россия свои обязательства выполнила.

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