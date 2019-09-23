В РУСАДА заявили о полном соответствии кодексу WADA

Операционная деятельность Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на сегодняшний день полностью соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). За последний год агентство прошло два аудита, подчеркнула замглавы РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

По словам Пахноцкой, она отвечала за эти проверки и может гарантировать результат со стопроцентной уверенностью, передает «РИА Новости».

При этом по международному кодексу и стандартам РУСАДА является подписантом, подчеркнула замглавы ведомства. То есть последствия ложатся именно на его плечи, хотя ни к образцам, ни к лабораториям, о которых идет речь, агентство отношения не имеет.

Ранее 23 сентября WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА кодексу организации. Основаниями послужили несоответствия между базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года.

На прошлой неделе немецкий журналист, сотрудник телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA. По его словам, данные о подозрениях в адрес РФ были направлены в WADA в начале этого года.

В 2018 году исполком WADA полностью восстановил статус РУСАДА после отстранения, длившегося почти три года. Российское антидопинговое агентство было лишено всех прав после публикаций комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в спорте. Всемирное агентство тогда подчеркивало, что авансом пошло навстречу российской организации, оставив за собой право вновь применить санкции. Избежать этого можно было при двух условиях: предоставив до конца 2018 года электронные данные из Московской лаборатории и сами пробы спортсменов до 30 июня 2019 года. Россия свои обязательства выполнила.