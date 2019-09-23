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Колобков прокомментировал несовпадения допинг-проб WADA и РУСАДА

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал информацию Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) о том, что имеющаяся в распоряжении организации база осведомителя несколько отличается от той, копию которой эксперты взяли из московской лаборатории в январе 2019 года.

«В чем именно заключаются эти несовпадения и с чем они связаны — будут выяснять эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон, которые уже находятся во взаимодействии. Со своей стороны мы продолжаем оказывать всевозможное содействие», — сказал Колобков в комментарии «Известиям» в понедельник, 23 сентября.

«Проверка проб Московской лаборатории вступила в завершающую фазу»
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Как подчеркнул министр, все условия восстановления РУСАДА, которые были предписаны исполкомом WADA еще год назад, были выполнены.

По его словам, РУСАДА и Минспорт России должны были обеспечить передачу данных и проб, хранящихся в московской лаборатории и сделали все от них зависящее.

«Благодаря этому международные федерации открывают дела в отношении некоторых спортсменов на основании полученной из ВАДА информации», — подытожил глава ведомства.

Ранее в этот же день WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА кодексу организации. Основаниями послужили несоответствия между базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года.

На прошлой неделе немецкий журналист, сотрудник телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA. По его словам, данные о подозрениях в адрес РФ были направлены в WADA в начале этого года.

В 2018 году исполком WADA полностью восстановил статус РУСАДА после отстранения, длившегося почти три года. Российское антидопинговое агентство было лишено всех прав после публикаций комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в спорте. Всемирное агентство тогда подчеркивало, что авансом пошло навстречу российской организации, оставив за собой право вновь применить санкции. Избежать этого можно было при двух условиях: предоставив до конца 2018 года электронные данные из Московской лаборатории и сами пробы спортсменов до 30 июня 2019 года. Россия свои обязательства выполнила.

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