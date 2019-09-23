Уставшие от WADA: почему вокруг РФ разгорается новый допинговый скандал

Заявление WADA о начале расследования в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) пока не несет угрозы полного отстранения нашей команды от летних Игр 2020 года в Токио. По мнению экспертов, судьбу российской делегации определит Международный олимпийский комитет (МОК), который может и не прислушаться к мнению WADA. При этом буквально в августе организация Томаса Баха направила РФ официальное приглашение на Игры в столице Японии для нашей делегации в полном составе.

— У меня нет никаких материалов по этому вопросу с WADA и РУСАДА, — заявил «Известиям» член Совета Федерации РФ, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв. — Но отношения между МОК и ОКР — это отдельная история. Было чётко сказано, что мы допущены до Олимпиады в Токио и приглашены туда. А по отдельным видам спорта WADA будет разбираться долго. Претензий к России нет, но их будут искать.

Новая атака

Очередная волна слухов о проблемах вокруг отечественного спорта началась в пятницу, когда журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россия подозревается в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории . Это учреждение было лишено аккредитации WADA в 2015 году по итогам расследования комиссии Ричарда Паунда, проверявшей информацию о манипуляциях с допинг-пробами наших легкоатлетов.

История началась еще в декабре 2014 года с подачи тех же ARD и Зеппельта — тогда был выпущен документальный фильм, где в качестве свидетелей выступили легкоатлетка Юлия Степанова (в 2013-2015 годах отбыла два года дисквалификации из-за отклонения показаний крови в биологическом паспорте) и её муж Виталий, бывший сотрудник РУСАДА, уехавший на ПМЖ в США.

В ноябре 2015 года комиссия Паунда после проверки сведений объявила о лишении аккредитации РУСАДА и Московской антидопинговой лаборатории. Директор лаборатории Григорий Родченков и его заместитель Тимофей Соболевский были уволены. Комиссия Паунда заявила о том, что Родченков лично уничтожил более 1,4 тыс. проб. В скором времени он и Соболевский уехали в США.

Русада_3 Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Тогдашние руководители РУСАДА — председатель исполнительного совета Вячеслав Синев и исполнительный директор Никита Камаев — также покинули свои посты. В феврале 2016 года оба скончались с разницей в 11 дней.

С тех пор в РУСАДА полностью сменилось руководство. Нынешний гендиректор Юрий Ганус был утверждён в должности 31 августа 2017 года. Через год исполком WADA принял решение восстановить РУСАДА в правах. Условием была передача базы данных Московской антидопинговой лаборатории до конца года. В январе 2019-го, уже после передачи, исполком WADA подтвердил соответствие РУСАДА международному антидопинговому кодексу.

После пятничных публикаций ARD британское издание The Telegraph сообщило, что при проверке LIMS эксперты WADA нашли несоответствия в полученных данных и заподозрили Россию в их подмене. В воскресенье глава Института национальных антидопинговых агентств (iNADO) Михаэль Аск сообщил, что WADA инициировало процесс отстранения РУСАДА. По его словам, российскому агентству дано три недели на объяснения выявленных несоответствий.

Русада_2 Президент ОКР Станислав Поздняков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В понедельник информацию о трёх неделях и запуске процедуры отстранения подтвердили в руководстве самого РУСАДА. Президент ОКР Станислав Поздняков уже заявил, что ситуация очень серьёзная.

— За короткий срок в три недели нашим организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории, — сказал Поздняков. — В противном случае, наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия Олимпийской команды России на Играх в Токио в следующем году.

Глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор заявил, что РФ должна дать ответы на 30 вопросов, касающихся данных московской лаборатории. Эксперты WADA рассмотрят позицию российской стороны 23 октября.

WADA против МОК

Леонид Тягачёв высказал точку зрения, что WADA пытается использовать российских спортсменов в качестве разменной монеты в противостоянии с МОК. Дело в том, что агентство занимается лишь выявлением употребления атлетами запрещённых веществ, расследованиями обстоятельств, а также научной и образовательной деятельностью, но лишено карательных полномочий. Они остаются в ведении международных спортивных федераций и МОК.

В частности, в 2016 году именно МОК решал вопрос о возможном недопуске нашей делегации к летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Комиссия WADA под председательством Ричарда Макларена настаивала на полном отстранении отечественных спортсменов, но в итоге исполком МОК отдал всё на откуп международным федерациям по отдельным видам спорта, которые допустили до Игр основную часть представителей РФ.

В конце 2017 года исполком МОК допустил наших спортсменов под нейтральным флагом к зимней Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, временно отстранив ОКР, который был восстановлен в правах сразу после Игр в Корее.

При этом в последние годы WADA не раз заявляло о желании добиться от МОК расширения своих полномочий касательно наказания спортсменов.

Русада_4 Презентация медалей Олимпийских игр 2020 в Токио Фото: REUTERS/Issei Kato

— Никто не хочет терять свои позиции: МОК не должен их отдавать, а WADA желает иметь ещё большее влияние на этом рынке, — объяснил Леонид Тягачёв. — В их взаимоотношениях много вопросов, на которые пока нет ответа. Но главное, что мы всё сделали, нас допустили к Олимпиаде. Кроме того, посмотрите, как в последнее время проявили себя легкоатлеты, борцы, фигуристы, боксёры. У нас побед стало много — нам уже завидуют. Ведь при том уровне контроля за российскими спортсменами, который имел место со стороны международных организаций после скандалов, нынешние успехи наших ребят уже не спишешь на какие-то махинации с запрещёнными веществами. Нас проверили вдоль и поперёк, а мы всё равно побеждаем. Значит, надо найти что-то новое.

По мнению почётного президента ОКР, пока рано говорить об отстранении наших спортсменов от Олимпиады в Токио, так как решение принимает не WADA, а МОК, который продемонстрировал более взвешенную позицию по ситуации вокруг России.

— В отношениях между МОК и Россией важно то, что ОКР получил добро на участие нашей делегации в полном составе на Играх в Японии, — отметил Тягачёв. — А сейчас, грубо говоря, начинается тот «крутёж», который бросает тень на нас и наши отдельные спортивные федерации. В результате мы нервничаем и начинаем снова доказывать, что не верблюды, и у нас теперь всё в порядке. На мой взгляд, все события последних дней, будь то публикации западных СМИ о якобы вскрывшихся махинациях с базой данных лаборатории или заявления главы iNADO, — это реакция на решение МОК пригласить Россию в Токио. Здесь могут влиять не только представители WADA, но и политики разных стран. Но официальное разрешение на выступление на Олимпиаде есть, и это главное. Мы выполняем все требования МОК. Всё идёт согласно договорённостям, и мы ничего не нарушаем.

Кроме того, в WADA не раз отмечали прогресс в работе РУСАДА, чьё руководство и аппарат полностью обновились и не связаны с теми допинговыми нарушениями, в которых Россию обвиняли в последние годы комиссии Паунда и Макларена.

— Все условия восстановления РУСАДА, которые были установлены Исполкомом WADA 20 сентября 2018 года, выполнены, — заявил министр спорта РФ Павел Колобков. — РУСАДА и Минспорт России должны были обеспечить передачу данных и проб, хранящихся в лаборатории. Мы сделали всё от нас зависящее. Благодаря этому международные федерации открывают дела в отношении некоторых спортсменов на основании полученной из WADA информации. Нам сообщили, что база данных, переданная в WADA осведомителем, несколько отличается от той, копию которой эксперты WADA забрали в Москве в 2019 году. В чём именно заключаются эти несовпадения и с чем они связаны — будут выяснять эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон, которые уже находятся во взаимодействии. Со своей стороны мы продолжаем оказывать всевозможное содействие.