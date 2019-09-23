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Песков подтвердил наличие вопросов у WADA к РУСАДА

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Кремле знают, что у Всемирного антидопингового агентства (WADA) есть вопросы к российским коллегам. Об этом в понедельник, 23 сентября, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мы знаем, что у WADA действительно есть ряд вопросов, сейчас установлен срок три недели для подготовки ответа на эти вопросы», — приводит слова представителя Кремля ТАСС. В течение отведенного времени нужно подождать, подчеркнул Песков.

По этой теме Кремль с WADA не связывался. Ответ на вопросы международной организации приготовят спортивные власти России, добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее в понедельник замглавы РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что операционная деятельность агентства на сегодняшний день полностью соответствует кодексу WADA. За последний год агентство прошло два аудита, подчеркнула она.

20 сентября немецкий журналист, сотрудник телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания РУСАДА не соответствующей кодексу WADA. Данные о подозрениях в адрес России были направлены в начале этого года.

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