Трамп допустил встречу с Ким Чен Ыном в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп допустил проведение в скором времени еще одной личной встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Такое заявление глава Белого дома сделал 23 сентября на полях Генассамблеи ООН.

«Это может скоро произойти», — цитирует американского лидера ТАСС.

Трамп уже делал заявления о возможной встрече с лидером КНДР в конце августа. Тогда он выражал недовольство очередными ракетными пусками Северной Кореи, отмечая при этом, что они не нарушают каких-либо соглашений.

Кроме того, по его словам, Ким Чен Ын даже принес «небольшие извинения» за запуск баллистических ракет малой дальности, состоявшийся 10 августа.

Южнокорейские СМИ 16 сентября писали, что в августе Ким Чен Ын передал главе Белого дома приглашение посетить Пхеньян. Оно содержалось в послании, которое Трамп охарактеризовал как «очень приятное письмо».

В предыдущий раз Трамп встречался с Ким Чен Ыном 30 июня в Доме свободы в пункте Пханмунджом на границе двух Корей. По итогам встречи американский президент заявил, что договорился с лидером КНДР о создании специальных переговорных групп для заключения «хорошей сделки».

После этого спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн сообщил, что администрация Трампа готова пойти на уступки, если власти КНДР полностью заморозят свою программу по разработке оружия массового поражения на время переговоров.

Первый двусторонний саммит на высшем уровне состоялся в Сингапуре летом 2018 года. Тогда лидеры обеих стран подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит Пхеньяну гарантии безопасности в обмен на полный отказ от ядерного оружия.

Позже, на встрече 27 февраля 2019 года в Ханое стороны не смогли договориться о денуклеаризации Корейского полуострова. Отель, где проходили переговоры тет-а-тет, политики покинули раньше запланированного времени.