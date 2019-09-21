В Пентагоне оправдались за провал американских систем Patriot

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд прокомментировал ситуацию с американскими системами противоракетной обороны (ПРО) Patriot, которые ранее не смогли отразить ракетный удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии. По его словам, никакая отдельно взятая система ПРО не способна отразить подобную атаку.

«При этом многослойная система оборонных возможностей снизит риск нападения роев дронов или других атак, которые могут исходить из Ирана», — сказал военный в ходе совместного с министром обороны США Марком Эспером брифинга, расшифровка которого опубликована на сайте Пентагона.

Эспер отметил, что ранее Саудовская Аравия попросила США о помощи, после чего американский лидер Дональд Трамп одобрил развертывание в этой стране вооруженных сил, которое «будет носить оборонительный характер». В том числе в Саудовскую Аравию планируется поставить дополнительные комплексы противоракетной и противовоздушной обороны, добавил он.

Атака на два саудовских НПЗ госкомпании Saudi Aramco произошла 14 сентября. Госсекретарь США Майк Помпео тогда заявил, что системы работают «с переменным успехом».

Нападение привело к сокращению Эр-Риядом производства нефти и скачку цен на это сырье. Мощности по нефтедобыче планируется восстановить к концу сентября. Саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назвал атаку «трусливым нападением» на Эр-Рияд и мировую экономику.

Ответственность за инцидент взяли последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла» и уже пообещали совершить еще одну атаку. Однако арабская коалиция и США продолжают обвинять Иран. Так, Вашингтон уже заявил о приведении своих сил в боевую готовность, а Эр-Рияд пообещал представить доказательства причастности Тегерана к инциденту в ближайшее время.

Иранский лидер Хасан Роухани обвинения в адрес своей страны отвергает и утверждает, что атака является предупреждением от йеменцев за развязывание войны в их государстве.