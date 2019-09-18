Глава Ирана назвал атаку на саудовские НПЗ предупреждением от йеменцев

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии является предупреждением со стороны народа Йемена для тех, кто развязал войну в этой стране, в частности для Арабской коалиции.

«Йеменцы не задели больницу или школу, они нанесли удар по промышленному объекту, чтобы сделать предупреждение своим врагам», — цитирует Роухани ТАСС 18 сентября.

Иранский лидер отметил, что конфликт в регионе начали не йеменцы, а Саудовская Аравия, ОАЭ, США, Израиль и ряд европейских стран, которые теперь должны учитывать силу «восставшего народа», пишет Al-Arabiya.

Глава Минобороны Ирана Амир Хатами категорически отверг обвинения стран, в частности США, в причастности к атаке на НПЗ. По его словам, в вовлечении Вашингтона в конфликт в регионе заинтересованы Саудовская Аравия и Израиль.

Атака на два нефтяных объекта в Саудовской Аравии произошла 14 сентября. Нападения были совершены на предприятия госкомпании Saudi Aramco. Из-за инцидента Эр-Рияду пришлось сократить производство нефти более чем вдвое, что спровоцировало скачок цен на это сырье.

Саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назвал атаку «трусливым нападением», которое направлено против экономики всего мира. Мощности по нефтедобыче Эр-Рияд планирует восстановить к концу сентября.

Ответственность за нападение взяли последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла» и уже пообещали совершить еще одну атаку. Газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на МИД Саудовской Аравии писала 16 сентября, что, по данным предварительного расследования, при нападении использовалось оружие из Ирана.

Однако Арабская коалиция и США продолжают обвинять Иран. Вашингтон уже заявил о приведении своих сил в боевую готовность, а Эр-Рияд пообещал представить доказательства причастности Тегерана 19 сентября.