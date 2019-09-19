Источник в Минобороны раскритиковал американские ЗРК

Американские ЗРК Patriot и Aegis не соответствуют заявляемым характеристикам, из-за чего эти системы не смогли отразить атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил журналистам высокопоставленный источник в Минобороны России.

По его словам, комплексы не готовы к массированной атаке противника с воздуха. Из-за низкой эффективности они оказались бессильны при нападении на саудовские НПЗ, хотя в королевстве развернута мощная группировка американских ПВО — 88 комплексов Patriot у северных границ.

«Возникает вопрос, как такая действительно мощная система ПВО могла пропустить десятки беспилотников и крылатых ракет? Причина здесь может быть только одна: разрекламированные американцами ЗРК Patriot и Aegis не соответствуют заявляемым характеристикам — у них низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами», — цитирует его ТАСС.

Атака на два саудовских НПЗ госкомпании Saudi Aramco произошла 14 сентября. Госсекретарь США Майк Помпео тогда заявил, что системы работают «с переменным успехом».

Нападение привело к сокращению Эр-Риядом производства нефти и скачку цен на это сырье. Мощности по нефтедобыче планируется восстановить к концу сентября. Саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назвал атаку «трусливым нападением» на Эр-Рияд и мировую экономику.

Ответственность за инцидент взяли последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла» и уже пообещали совершить еще одну атаку. Однако Арабская коалиция и США продолжают обвинять Иран. Так, Вашингтон уже заявил о приведении своих сил в боевую готовность, а Эр-Рияд пообещал представить доказательства причастности Тегерана к инциденту в ближайшее время.

Иранский лидер Хасан Роухани обвинения в адрес своей страны отвергает и утверждает, что атака является предупреждением от йеменцев за развязывание войны в их государстве.