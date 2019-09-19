Прямой эфир

Пушков нашел альтернативу провалившимся в Саудовской Аравии ЗРК Patriot

0
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ответ госсекретаря США Майка Помпео на вопрос о том, почему американские ЗРК Patriot не отразили атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По словам Помпео, системы ПВО работают «с переменным успехом».

Иглы престолов: чем грозят обвинения Ирана в атаках на саудовские НПЗ
В противостоянии Эр-Рияда и Тегерана не исключен военный сценарий

«То есть полагаться на них нельзя. Зачем же их тогда покупать? Вершина абсурда: вводить санкции за отказ приобретать системы, которые работают «с переменным успехом», — написал Пушков в Twitter 19 сентября.

Сенатор отметил, что после этого инцидента «альтернативы нашим С-400 нет», пишет «Газета.ру».

Атака на два саудовских НПЗ госкомпании Saudi Aramco произошла 14 сентября. Из-за инцидента Эр-Рияд был вынужден сократить производство нефти более чем вдвое, что спровоцировало скачок цен на это сырье. Мощности по нефтедобыче планируется восстановить к концу сентября.

Саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назвал атаку «трусливым нападением», которое направлено против Эр-Рияда и экономики всего мира.

Ответственность за нападение взяли последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла» и уже пообещали совершить еще одну атаку. Местные СМИ утверждают, что при атаке могло быть использовано оружие из Ирана.

Однако Арабская коалиция и США продолжают обвинять Иран. Вашингтон уже заявил о приведении своих сил в боевую готовность, а Эр-Рияд пообещал представить доказательства причастности Тегерана к инциденту в ближайшее время.

Иранский лидер Хасан Роухани все обвинения в сторону своей страны отрицает и утверждает, что атака стала предупреждением от йеменцев за развязывание войны в их государстве. Отдельно Тегеран передал ноту Вашингтону о непричастности к происшествию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты не исключили военного сценария в противостоянии Эр-Рияда и Тегерана
В Кремле не предлагали помощь Саудовской Аравии в расследовании атаки на Aramco

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019