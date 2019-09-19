Пушков нашел альтернативу провалившимся в Саудовской Аравии ЗРК Patriot

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ответ госсекретаря США Майка Помпео на вопрос о том, почему американские ЗРК Patriot не отразили атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По словам Помпео, системы ПВО работают «с переменным успехом».

«То есть полагаться на них нельзя. Зачем же их тогда покупать? Вершина абсурда: вводить санкции за отказ приобретать системы, которые работают «с переменным успехом», — написал Пушков в Twitter 19 сентября.

Сенатор отметил, что после этого инцидента «альтернативы нашим С-400 нет», пишет «Газета.ру».

Атака на два саудовских НПЗ госкомпании Saudi Aramco произошла 14 сентября. Из-за инцидента Эр-Рияд был вынужден сократить производство нефти более чем вдвое, что спровоцировало скачок цен на это сырье. Мощности по нефтедобыче планируется восстановить к концу сентября.

Саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назвал атаку «трусливым нападением», которое направлено против Эр-Рияда и экономики всего мира.

Ответственность за нападение взяли последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла» и уже пообещали совершить еще одну атаку. Местные СМИ утверждают, что при атаке могло быть использовано оружие из Ирана.

Однако Арабская коалиция и США продолжают обвинять Иран. Вашингтон уже заявил о приведении своих сил в боевую готовность, а Эр-Рияд пообещал представить доказательства причастности Тегерана к инциденту в ближайшее время.

Иранский лидер Хасан Роухани все обвинения в сторону своей страны отрицает и утверждает, что атака стала предупреждением от йеменцев за развязывание войны в их государстве. Отдельно Тегеран передал ноту Вашингтону о непричастности к происшествию.