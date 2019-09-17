Жена Мамаева опубликовала фото вернувшегося из тюрьмы футболиста

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, который вместе с Александром и Кириллом Кокориными 17 сентября вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО), вернулся домой. Жена футболиста опубликовала фотографию с супругом на своей странице в Instagram.

Пользователи социальной сети оставляют в комментариях поздравления и желают Мамаевым успехов.

Кокорин, его младший брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вышли из колонии по УДО утром 17 сентября. Их встречал отчим Кокориных, отмечает «Газета.ру».

Вопрос об условно-досрочном освобождении еще одного фигуранта дела, Александра Протасовицкого, будет рассмотрен 24 сентября.

В октябре 2018 года футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В мае братьев Кокориных приговорили к полутора годам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев. Ходатайство об УДО Мамаева и Кокориных было удовлетворено 6 сентября.