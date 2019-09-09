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Джигурда оправдал выступление Билана в Самаре

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Актер, режиссер и певец Никита Джигурда вступился за Диму Билана, который, по мнению зрителей, странно вел себя во время выступления на Дне города в Самаре.

Концерт состоялся в воскресенье, 8 сентября, на площади Куйбышева. Зрители посчитали, что певец был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Артист совершал необычные для себя движения, не попадал в ноты и уронил микрофон.

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«Я могу выступить неким адвокатом, несмотря на то что работаю в другой весовой категории. Для меня понятно состояние артистов, поп-звезд, которые востребованы и которые, естественно, на гастролях устают. Я не исключаю и допингов, всё это известно. Я к этому лояльно отношусь», — сказал Джигурда в беседе с журналистами РЕН ТВ в понедельник, 9 сентября.

Шоумен признался, что сам иногда выходил на сцену в подвыпившем состоянии, но это совпадало «по роли» и зрители были довольны. Артист обратил внимание, что многие звезды шоу-бизнеса живут по принципу «секс, наркотики и рок-н-ролл», что известно всем.

«Другое дело, что с Димкой не первый раз такое происходит. Но тяжело быть на виду у всех и быть примерным мальчиком. Поэтому я выступаю адвокатом Билана, и если зрители недовольны, то в следующий раз не придут. Для них же это бесплатно было», — пояснил Джигурда.

Он предположил, что Билан выпил с администрацией города до концерта, но не рассчитал силы, поскольку был уставший. По мнению Джигурды, поп-певца надо «простить и понять».

Сам исполнитель и его продюсер Яна Рудковская пока никак не отреагировали на данную ситуацию. В свою очередь, концертный директор певца Дмитрий Бушуев заявил, что «никаких проблем» в Самаре не было, и призвал не «собирать всякую желтуху».

По мнению нарколога Алексея Казанцева, Билан действительно находился «не в своем состоянии». В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверить певца на употребление наркотических веществ.

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