В Госдуме предложили проверить на наркотики Диму Билана

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверить на наркотические вещества певца Диму Билана, который, по мнению присутствующих, странно вел себя во время выступления на Дне города в Самаре.

Концерт состоялся в воскресенье, 8 сентября, на площади Куйбышева. Зрители посчитали, что певец был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Артист совершал необычные для себя движения и не попадал в ноты.

«Следует проверить господина Билана на предмет зависимости. Если она у него имеется, следует его лечить, если он участвует в мероприятиях, организованных из средств бюджета», — сказал парламентарий в беседе с журналистами РЕН ТВ в понедельник, 9 сентября.

Как подчеркнул Милонов, наркотики и российская сцена — несовместимые вещи.

Сам исполнитель и его представители пока никак не отреагировали на данную ситуацию. По мнению нарколога Алексея Казанцева, Билан действительно находился «не в своем состоянии».