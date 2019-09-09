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В Госдуме предложили проверить на наркотики Диму Билана

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Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверить на наркотические вещества певца Диму Билана, который, по мнению присутствующих, странно вел себя во время выступления на Дне города в Самаре.

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Концерт состоялся в воскресенье, 8 сентября, на площади Куйбышева. Зрители посчитали, что певец был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Артист совершал необычные для себя движения и не попадал в ноты.

«Следует проверить господина Билана на предмет зависимости. Если она у него имеется, следует его лечить, если он участвует в мероприятиях, организованных из средств бюджета», — сказал парламентарий в беседе с журналистами РЕН ТВ в понедельник, 9 сентября.

Как подчеркнул Милонов, наркотики и российская сцена — несовместимые вещи.

Сам исполнитель и его представители пока никак не отреагировали на данную ситуацию. По мнению нарколога Алексея Казанцева, Билан действительно находился «не в своем состоянии».

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