Директор Билана ответил на слухи о «пьяном» состоянии артиста в Самаре

Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев отреагировал на сообщения о том, что его подопечный неадекватно вел себя во время выступления на Дне города в Самаре.

Концерт состоялся в воскресенье, 8 сентября, на площади Куйбышева. Зрители посчитали, что певец был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Артист совершал необычные движения и не попадал в ноты.

«Дима поет вживую, у него отличные вокальные данные. Никаких проблем в Самаре не было. Даже писали, что у него чуть ли не кровь пошла из носа. Если бы такое случилось, то в Сети всплыло бы видео», — сказал Бушуев в комментарии изданию Nation-news в понедельник, 9 сентября.

Как подчеркнул представитель Билана, не нужно «собирать всякую желтуху». Он добавил, что 9 сентября у певца запланировано выступление в Кремле на Дне предпринимателя и оно «не отменяется».

Сам исполнитель пока никак не отреагировал на данную ситуацию. Также издание пыталось связаться с продюсером исполнителя Яной Рудковской, но она не взяла трубку.

По мнению нарколога Алексея Казанцева, Билан действительно находился «не в своем состоянии». В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверить певца на употребление наркотических веществ.