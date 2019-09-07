Самолеты с участниками обмена вылетели из Москвы и Киева

Самолеты с подлежащими обмену россиянами вылетели из киевского аэропорта Борисполь в Москву. В это же время самолет с гражданами Украины вылетел из Москвы в Киев, сообщает ТАСС.

Ранее 7 сентября вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева рассказала, что с украинской стороны на обмен переданы 35 человек, 19 из которых отпущены под личное поручительство, 16 — помилованы президентом Украины Владимиром Зеленским. Она также заявила, что среди обмениваемых граждан Украины находится в том числе осужденный за терроризм Олег Сенцов.

Утром 7 сентября граждан Украины, находившихся в московском СИЗО, отправили в аэропорт Внуково. В это время удерживаемых на Украине россиян привезли в киевский аэропорт Борисполь. Обратные вылеты российского самолета с Украины и украинского из России состоятся около полудня.

6 сентября украинский адвокат Валентин Рыбин говорил, что подготовка к обмену заключенными между Россией и Украиной продолжается, но он вряд ли состоится на текущей неделе.

О начале процедуры обмена заключенными 30 августа заявил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на сотрудницу Верховной рады Анну Исламову. Сообщалось, что в Киев вылетели задержанные после провокации в Керченском проливе моряки, режиссер Олег Сенцов, общественный и политический деятель Николай Карпюк, активист Владимир Балух и студент Павел Гриб, и лайнер, в котором они находятся, якобы должен был прибыть в аэропорт Жуляны. Позже в тот же день Рыбин опроверг перемещения заключенных и сказал, что все удерживаемые лица, которых готовят к участию в обмене, находятся в пунктах сбора или местах предварительного заключения.

21 августа сообщалось, что Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования списков на обмен.