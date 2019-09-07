«Не сказал бы, что было очень сложно привыкнуть к уровню КХЛ»

В прошлом сезоне ярославский «Локомотив» демонстрировал беспрецедентное доверие молодым хоккеистам на уровне КХЛ. Доходило до того, что в некоторых матчах на лед выходили только россияне. «Железнодорожники» побили рекорд лиги по минимальному среднему возрасту состава в отдельной игре. Такое обилие перспективных игроков попало в основу благодаря доминированию молодёжной команды ярославцев под названием «Локо». В четырех последних сезонах этот коллектив под началом Дмитрия Красоткина три раза выигрывал Кубок Харламова — главный приз плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

В две последние победы значительный вклад внес защитник Даниил Мисюль. В концовке прошлого сезона тогдашний главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов начал активно выпускать 18-летнего хоккеиста на лед в матчах КХЛ. При новом наставнике «железнодорожников» Крейге Мактавише Даниил провёл большую часть летней предсезонки, а в конце августа выиграл в составе «Локо» престижный турнир на Молодежный Кубок мира, проходивший в Сочи.

Во время этого соревнования Даниил Мисюль дал интервью «Известиям», в котором поделился впечатлениями от дебюта в КХЛ и июньской церемонии драфта НХЛ в Ванкувере, на котором хоккеист был выбран клубом «Нью-Джерси Дэвилз» в третьем раунде под 70-м номером.

— Какие впечатления от процедуры драфта?

— Всё было отлично организовано. Получился настоящий праздник, проходивший на арене. Было много болельщиков — можно сказать, собрался полный стадион. Всё было красиво и эффектно. Я получил прекрасные эмоции. Когда меня выбрал «Нью-Джерси», мы поднялись в ложу, где сидела команда. Познакомился с тренерами. Там были тренеры по развитию навыков — поговорил о том, как надо будет работать.

С-3 Даниил Мисюль и менеджер клуба «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро во время церемонии драфта на «Роджерс Арене», Ванкувер, Канада, 22 июня 2019 года Фото: Getty Images/Dave Sandford

— Вы изначально хотели, чтобы вас выбрал именно «Джерси»?

— Не то чтобы хотел. Просто предполагал, что они меня выберут. У меня перед драфтом было 12 собеседований с разными командами. Мне показалось, что «Дэвилз» тогда проявили больший интерес. После этого мы обсуждали с родителями, кто меня выберет. Я сказал: «Думаю, это будет «Нью-Джерси».

— Следили за судьбой российских хоккеистов в «Нью-Джерси»? Ярослав Дыбленко не получил шанса и жестко высказался о тамошнем руководстве. Егор Яковлев сумел подняться из фарм-клуба до главной команды, но в итоге решил не оставаться в «Дэвилз»…

— У каждого свой путь. У кого-то получается, у кого-то нет. Не разбирался в их прошлом опыте.

— В Нью-Джерси уже ездили?

— Пока нет. Не был там ни разу. У меня ещё три года контракта с «Локомотивом». Задачи ездить и смотреть место нет. Как только придет пора переходить, посмотрю. Сейчас я на контракте в «Локомотиве», и все мысли только об этом.

— Следили за селекцией «Дэвилз» этим летом — в частности, за подписанием Никиты Гусева?

— Я в принципе смотрю за клубами НХЛ — какие переходы у них совершаются, кто на что претендует. И на «Нью-Джерси» тоже обращал внимание. У них будет интересный сезон. Было много обменов и подписано много игроков.

— На драфте «Нью-Джерси» выбрал первым номером форварда Джека Хьюза, который весной произвёл фурор на юниорском чемпионате мира, а потом поехал на взрослый. Вам доводилось играть против него на уровне сборных?

— В юниорской сборной я играл против него почти в каждом турнире. Он всегда приезжал на них в составе команды США.

— Он действительно так выделяется среди игроков своего поколения?

— Ну да, он хороший игрок. Техничный, набирает много очков. Забивает голы, отдает передачи, хорошо катается и играет руками.

С-2 Даниил Мисюль Фото: vk.com/Даниил Мисюль

— Поиграв в КХЛ, не имели проблем с мотивацией снова выступать в составе «Локо» в Кубке Харламова и Молодежном Кубке мира?

— Конечно, я стараюсь выкладываться по максимуму. Где бы ты не играл, нужно настраиваться, показывать себя на все 100%. Надо постоянно работать там, где ты находишься, выкладываться. Побеждать всегда приятно, в любом турнире. Надо постоянно стремиться к этому и побеждать во всем.

— Успели привыкнуть к уровню КХЛ?

— Не сказал бы, что было очень сложно. Я неделю потренировался с командой, немного освоился. Конечно, свою роль сыграла помощь тренеров и партнеров. Затем сыграл три матча в конце регулярного чемпионата, а потом и в плей-офф. Уже успел привыкнуть к скоростям и всему остальному. Поэтому на уровне КХЛ я вполне освоился. Когда доверяли и давали играть, это приводило к хорошему толчку в развитии. Тем более все парни в главной команде поддерживали меня и подбадривали, если что-то не получалось. Спасибо им за это. Такое отношение дало мне серьезную уверенность.

— Волновались во время дебюта в КХЛ??

— Перед дебютным матчем против минского «Динамо» было определенное волнение. Потом провёл несколько смен — всё постепенно ушло. Далее действовал более уверенно. Разве что перед плей-офф опять возникло волнение — без этого никуда. Но после моего первого матча в серии против «Сочи» стало попроще.

— Дмитрий Квартальнов давал шанс в КХЛ почти всем молодым, кто более-менее проявлял себя. Не было опасений, что пробиться при Мактавише будет гораздо сложнее?

— Да нет. Не было таких мыслей. Просто понимал, что надо работать и всё доказывать сначала. Были сборы, на которых мог себя проявить. Там смотрели всех игроков. Поэтому думал о том, чтобы тренироваться, выкладываться и показывать всё, на что способен.

С-1 Даниил Мисюль в матче против ЦСКА, февраль 2019 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— В серии против СКА кто-то из хоккеистов питерской команды выделялся? Против кого сложнее всего было играть?

— Допустим, Никита Гусев хорош на большинстве. Тяжело прочитать передачу в его исполнении и перехватить ее. Никита видит поляну, читает на несколько ходов вперед. И этим отличается от других. Но не могу сказать, чтобы против кого-то особенно тяжело игралось.

— В прошлом году вас вызывали в молодежную сборной России, но из-за травмы вы лишились шансов поехать на чемпионат мира в Ванкувер. Сейчас есть вероятность, что вы сыграете на следующем турнире?

— Конечно, хочется туда поехать. Но этого нужно добиваться через игру. Надо стабильно показывать хорошие результаты. И тогда появятся шансы попасть на МЧМ. Будут сборы, где тренеры будут смотреть игроков и выбирать лучших. Но, чтобы на них попасть, надо очень хорошо работать.

— В каком случае будете считать сезон хорошим для себя лично?

— Не задумываюсь об этом. Надо стараться всё делать по максимуму. Не бывает такого, что набрал столько-то очков, и всё, на этом надо остановиться. Везде надо стараться сделать больше и больше. Для меня удачным сезон будет, если сумею закрепиться в «Локомотиве», постоянно играть в КХЛ и попаду на МЧМ. И надо стараться его выиграть, как и Кубок Гагарина. Понятно, что это максимальные цели, но к ним необходимо стремиться.