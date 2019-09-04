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Образцовая квартира из 90-х удивила пользователей сети

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Фото: r.onliner.by
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В Минске на продажу выставили двухкомнатную квартиру с обстановкой эпохи 1990-х. «Двушка» вызвала повышенный интерес пользователей сети, пишет Onliner.by.

Собственник оценил свою жилплощадь в $56 тыс. (3,7 млн рублей). На опубликованных снимках видно, что квартира чистая и аккуратная, но интерьер не менялся около 30 лет.

В комнатах, как было модно в 1990-х, висят ковры на стенах, есть сервант и мебельная стенка, а также двухкассетный магнитофон и другие типичные для того времени атрибуты. В комментариях к посту о продаже пользователи назвали жилье очень уютным.

«Посмотрел на фотки. Как будто в прошлом побывал. В каком-то хорошем прошлом», — написал saschula.

«Скорее всего, жили пенсионеры последние лет десять», — предположил еще один комментатор.

«Отличная квартира. Были бы деньги свободные — обязательно бы купил для психологической разгрузки», — добавил другой пользователь.

Однако были и те, у кого ностальгию обстановка не вызвала.

В мае риэлторы назвали стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму.

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