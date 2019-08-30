Дизайнер назвал квартиру Алибасова «кошмаром для эпилептика»

Обстановка московской квартиры продюсера Бари Алибасова — кошмар для эпилептика и заинтересовала бы психиатров. Такое мнение выразил порталу «Дни.ру» проанализировавший оформление апартаментов дизайнер Сергей Сапонов.

По словам специалиста, квартира площадью около 200 кв. м является не просто безвкусной, а «кичевой, андеграундной, экспрессивной». Дизайнер считает, что психиатр мог бы заинтересоваться владельцем такой квартиры.

Кроме того, Сапонов считает, что если Алибасов решит продать квартиру, то это будет практически невозможно сделать из-за дизайна, в том числе черно-белого пола, ярких стен, больших зеркал и эпатажной мебели.

4 июня Алибасов попал в Институт имени Склифосовского из-за отравления средством «Крот». Сообщалось, что у пациента диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. 8 августа адвокат продюсера подал в суд на производителя чистящего средства, а также на гипермаркет «Ашан».

После выписки Алибасова врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев заподозрил его в инсценировке отравления. По его словам, если верить поставленному диагнозу, то продюсер не мог так быстро прийти в себя.

Кроме того, экс-директор Никиты Джигурды Антонина Саврасова отметила, что инцидент с культурным деятелем совпал с 30-летием группы «На-На» и их юбилейным гастрольным туром.