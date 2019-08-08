Алибасов рассказал о необходимости наглядно оформлять упаковки с химсредствами

Продюсер Бари Алибасов, отравившийся жидкостью для прочистки труб «Крот» в начале июня, рассказал, какой должна быть упаковка химического средства, чтобы его нельзя было перепутать с лимонадом.

По его словам, речь идет о маркировке. «Внешне должны пищевой и химический продукт выглядеть по-разному. Выпускайте черные бутылки, геометрически разукрашенные, а не цветочком, и всё. Или наносите на химический продукт, чтобы слепой мог пощупать», — заявил Алибасов на пресс-конференции НСН в четверг, 8 августа.

Ранее в этот же день адвокат Алибасова, президент коллегии адвокатов «Комиссаров и партнеры» Андрей Комиссаров рассказал о сути претензий продюсера к «Кроту». Алибасов подал в суд на производителя средства для прочистки труб и гипермаркет «Ашан» иск на 100 млн рублей.

4 июня Алибасов попал в Институт имени Склифосовского из-за отравления средством «Крот». Сообщалось, что у пациента диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Семья продюсера намеревалась подать в суд на производителя средства.

После выписки Алибасова врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев заподозрил его в инсценировке отравления.

10 июля в эфире программы «На самом деле» Первого канала был показан скриншот переписки в мессенджере, из которой следует, что настоящей причиной, по которой продюсер попал в больницу, якобы стали проблемы с алкоголем.