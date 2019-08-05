Во Франции девочка отравилась моющим средством в элитном ресторане

Во Франции маленькая девочка попала в больницу, после того как отравилась моющим средством в одном из ресторанов, где отдыхала с родителями. Об этом пишет газета Ouest-France.

Инцидент произошел в ресторане отеля La Fontaine aux Bretons в коммуне Порник (департамент Атлантическая Луара) 1 августа, но известно о нем стало только теперь. По словам родителей ребенка, их 22-месячная дочка выпила предложенный ей официантом «сок», после чего ее стошнило. Ребенка доставили в больницу Нанта, где врачи ввели ее в состояние искусственной комы.

В местной полиции заявили, что вещество, которым отравилась девочка, оказалось «промышленным средством для мытья посуды, содержащим едкий натр». По версии следствия, емкость с химикатом по ошибке поставили в холодильник вместе с обычными напитками.

Как сообщает телеканал «360», это уже не первый такой случай во Франции. В ресторане в Париже в июне по аналогичной причине в больницу попала посетительница ресторана Pizza Hot.

В начале июня в больницу попал российский продюсер Бари Алибасов после того, как отравился моющим средством «Крот». У пациента диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Семья продюсера намеревалась подать в суд на производителя средства.