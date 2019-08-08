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Суд зарегистрировал иск Алибасова к производителю «Крота» и «Ашану»

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Адвокат продюсера Бари Алибасова подал иск в Пресненский суд Москвы к производителю средства для прочистки труб «Крот» и гипермаркету «Ашан», где было приобретено чистящее средство. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«В Пресненский районный суд Москвы поступил иск в интересах Алибасова, исковое заявление зарегистрировано», — сказала представительница суда.

Адвокат Алибасова Андрей Комиссаров рассказал, что, помимо производителя жидкого средства ООО «АМС Медиа» и гипермаркета «Ашан» в виде ответчиков, в качестве третьего лица со стороны обвиняемых выступит прокуратура. Юрист добавил, что моральный вред Алибасов оценил в 85 млн рублей, а ущерб, причиненный его здоровью, в 15 млн рублей.

Ранее в этот же день Комиссаров уточнил суть претензий продюсера к «Кроту», а Алибасов рассказал, какой должна быть упаковка химического средства, чтобы его нельзя было перепутать с лимонадом.

4 июня Алибасов попал в Институт имени Склифосовского из-за отравления средством «Крот». Сообщалось, что у пациента диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Семья продюсера намеревалась подать в суд на производителя средства.

После выписки Алибасова врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев заподозрил его в инсценировке отравления.

10 июля в эфире программы «На самом деле» Первого канала был показан скриншот переписки в мессенджере, из которой следует, что настоящей причиной, по которой продюсер попал в больницу, якобы стали проблемы с алкоголем.

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