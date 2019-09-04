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В России начались продажи грузовика «Садко Next»

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Фото: ГАЗ
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Группа «ГАЗ» начала продажи внедорожного грузового автомобиля нового поколения «Садко Next». Об этом в среду, 4 сентября, сообщается в пресс-релизе автопроизводителя.

Так, группа приступила к серийному производству и реализации в России этой модели в модификации с однорядной кабиной и стандартной (3770 мм) колесной базой. В 2020 году планируется начать выпуск автомобилей с удлиненной (4515 мм) базой и семиместной двухрядной кабиной.

«Садко Next» является новым поколением среднетоннажных грузовых автомобилей «ГАЗ». Отмечается, что основные изменения коснулись «управляемости, комфорта и функциональности автомобиля».

Грузоподъемность автомобиля увеличилась с 2,5 т// до 3 т// (по шасси), глубина преодолеваемого брода — до 1,2 м (с воздухозаборником). Появилась возможность буксировки прицепа полной массой до 2,56 т//. Мощность двигателя увеличена до 149 лошадиных сил, крутящий момент — до 490 Нм.

Новый автомобиль «Садко» оснащен трехместной кабиной Next, в кабине установлено подрессоренное водительское сиденье с анатомической поддержкой.

В середине августа эксперты «Автостата» и портала Авто.Mail в июне 2019 года опросили около 9,5 тыс. россиян и выяснили о каком автомобиле они мечтают больше всего.

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