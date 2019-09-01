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В России на 5% сократились продажи новых люксовых автомобилей

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Фото: TASS/imago images/Stefan Boness/Ipon
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За семь месяцев 2019 года в России продали 774 автомобиля люксового сегмента, что на 5% меньше, чем в 2018 году. Такие данные в воскресенье, 1 сентября, приводит аналитическое агентство «Автостат».

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Несмотря на спад, продажи большинства брендов увеличились — это Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley и Ferrari. При этом наблюдается и противоположная ситуация. Так, в минус ушли Maserati, Mercedes-Benz Maybach и Aston Martin.

Самым популярным люксовым авто остается Mercedes-Benz Maybach S-Class. Более половины машин в таком сегменте купили в Москве.

28 августа стало известно, что эксперты аналитической службы автомобильной группы «Авилон» провели исследование российского автомобильного рынка и зафиксировали рост продаж дорогих подержанных машин.

Так, продажи подержанных автомобилей стоимостью более 8 млн рублей выросли на 23%. В сегментах 4–8 млн рублей и 2–4 млн рублей рост составил 17%. Продажи подержанных машин стоимостью от 1 млн рублей до 2 млн рублей выросли на 36%. В сегменте от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей продажи автомобилей с пробегом увеличились на 26%.

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