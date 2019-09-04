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Следователи переквалифицировали дело после смерти в Турции девочки из России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Следователи в Ленинградской области переквалифицировали уголовное дело после гибели на отдыхе в Турции 12-летней девочки, теперь оно расследуется по второй части статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом в среду, 4 сентября, рассказали ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по области.

«В связи со смертью девочки уголовное дело переквалифицировано на вторую часть статьи УК РФ», — отметили в пресс-службе.

Ранее дело расследовалось по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Следователи считают, что сотрудники отеля не смогли обеспечить надлежащее технически-исправное состояние элементов системы водоподготовки плавательного бассейна для его безопасной эксплуатации. Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Россиянка пострадала 18 августа во время плавания в бассейне отеля Sunhill: ее руку засосало в трубу, из-за чего ребенок на долгое время оказался под водой. Спасать девочку бросились ее отец и еще несколько человек. Однако рука оказалась в насосе слишком глубоко, из-за чего вытащить ребенка удалось не сразу.

Девочку госпитализировали в больницу города Денизли в крайне тяжелом состоянии, четыре раза она пережила клиническую смерть. Оказать помощь прилетели российские врачи. Однако, несмотря на усилия медиков, спасти ребенка не удалось, 28 августа девочка скончалась. 3 сентября ее похоронили в Санкт-Петербурге.

Очевидцы утверждают, что сотрудники отеля не пытались оказать помощь пострадавшей, а управляющий возложил ответственность на семью девочки. Ряд сотрудников отеля задержали.

За последние несколько месяцев это уже не первый случай гибели россиян в Турции. Накануне мать пятилетней девочки Любы, утонувшей в бассейне отеля в Анталье, рассказала подробности произошедшего.

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